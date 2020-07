Coronavirus, 170 positivi e 5 decessi nelle ultime 24 ore

MILANO (ITALPRESS) – Sono 12.581 le persone attualmente positive in Italia, 170 più di ieri, che porta il numero dei casi totali a 246.286. Sono 11.796 le persone in isolamento domiciliare, i ricoverati con sintomi sono 740, mentre quelli in terapia intensiva scendono a 45. Le vittime finora sono state 35.112.

Per quanto riguarda i guariti il numero complessivo sale a 198.593. I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono stati 25.551 per un totale di 6.586.123.

La Lombardia è la regione con il maggior numero di nuovi contagiati (34 in più di ieri), seguita da Emilia Romagna (33) e Liguria (24). I 5 decessi delle ultime 24 ore sono stati registrati in Piemonte, Lazio, Puglia, Abruzzo e Sardegna.

(ITALPRESS).