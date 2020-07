Giardino Troisi Nonantola, il 28 luglio: “Sonata per tubi” della compagnia Nando e Maila

Martedì 28 luglio alle 21 prosegue “Giardino Troisi” la rassegna teatrale estiva a Nonantola con “Sonata per tubi” della compagnia Nando e Maila Lo spettacolo, previsto al Giardino Perla Verde, si pone all’interno delle iniziative all’aperto “Fuori tutti” e fa parte del cartellone estivo teatrale organizzato dal Comune di Nonantola e dal Teatro Troisi in collaborazione con Ater Fondazione.

“Sonata per tubi” della compagnia Nando e Maila

Concerto per tubi e non solo. Musica inconsueta o circo inedito? I musicisti suonano noti brani del repertorio classico, con dei semplici tubi di plastica. Il circo alimenta la follia dei personaggi in contrappunto con Hula hoop sonanti, clave che diventano sax e diaboli sonori. Sonata per Tubi ricerca le possibilità musicali di alcuni attrezzi di circo, che attraverso delle modifiche e l’uso della tecnologia, diventano degli strumenti musicali a tutti gli effetti. “Ogni cosa che tocchiamo o facciamo emette suono: sia gli attrezzi di circo, che il palco, che noi stessi.” Il clown musicale fonde l’azione circense con la musica dal vivo, attraverso un linguaggio universale e accessibile ad un pubblico di tutte le età.

Informazioni

Gli spettacoli iniziano alle ore 21.00 ed è previsto un biglietto unico al prezzo di 3 € a persona.

E’ consigliata la prenotazione tramite una e-mail a teatrotroisi.biglietteria@comune.nonantola.mo.it

Per ulteriori informazioni: tel 059 896535, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19.

E’ possibile inoltre acquistare i biglietti online su www.vivaticket.it.

In caso di pioggia gli spettacoli si terranno presso il Teatro Troisi di Nonantola, sempre nel rispetto delle attuali misure di sicurezza.