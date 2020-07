Non si ferma all’alt e rischia di investire un carabinieri: arrestato a Castenaso

binieri 600Non si è fermato all’alt imposto dai Carabinieri, nella fuga ha quasi investito un militare, quindi ha finito la sua corsa fuori strada, all’altezza di una curva. La pattuglia ha anche esploso un colpo di pistola che ha colpito l’auto, una Fiat Seicento, nella parte inferiore anteriore. Il conducente, un 25enne di Budrio, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale continuata e denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza in orario notturno e per avere provocato l’incidente.

Secondo la ricostruzione dei Carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di San Lazzaro, alle 3.15 il giovane, al volante ubriaco, per evitare il posto di blocco in via Villanova all’altezza del centro commerciale nel Comune di Castenaso, ha ignorato l’alt imposto dai militari. È iniziato un inseguimento terminato poi in via Tosarelli, dove l’utilitaria è finita fuori strada.