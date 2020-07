“l’Ospitaletto delle Alpi di Ligonchio”, sabato ad Ospitaletto la presentazione

Sabato 1 agosto, alle 10:30 in piazza ad Ospitaletto sarà presentato il libro di Giuseppe Giovanelli e Sergio Cocchi “l’Ospitaletto delle Alpi di Ligonchio”. In caso di maltempo l’iniziativa sarà rimandata al sabato successivo, 8 agosto, stessa ora.

***

L’opera effettuata è impegnativa, di certo valore storico e importante strumento di studio per aiutare a conoscere il cammino nei secoli della nostra popolazione. Offre e tocca ampie tematiche ed aspetti storici, umani, geografici e religiosi non solo inerenti Ospitaletto, ma di un pezzo d’Italia.

Il libro studia Ospitaletto attraverso i secoli e come questo paese, dai tempi remoti, abbia sviluppato la sua importanza ed il suo ruolo a partire via via dai Liguri, dai Romani, da Matilde di Canossa e su su fino a tempi non lontani.

L’Autore mette in evidenza la storia di Ospitaletto ed il suo crescere grazie a diverse vicende umane, alla sua ospitalità ed al fondamentale collegamento che il paese ha rappresentato – attraverso il rischioso Passo di Pradarena – fra la Gallia e Roma, fra i “Lombardi” e i “Garfagnini”, fra le Apuane e le Alpi, fra la Toscana e l’Emilia, tra la pianura ed il mare.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA e RELATORI

Sergio Cocchi, ringraziamenti e breve presentazione dei lavori e ospiti.

Monsignore Alberto Nicelli, Vicario Generale della Diocesi di Reggio Emilia e Guastalla. Saluto.

Antonio Manari, Sindaco del comune di Ventasso. Saluto.

Roberto Pagani, Sindaco del comune di Sillano e Giuncugnano. Saluto.

Giuseppe Giovanelli, Socio corrispondente della Deputazione di Storia Patria di Reggio Emilia e Co-Responsabile del Centro studi storici della Diocesi di Reggio Emilia e Guastalla. Presentazione del libro.

Pierluigi Ceccardi, Cavaliere del Lavoro, past President Federmeccanica ed Associazione Industriali di Mantova, Advisory Board di Unicredit e Presidente e proprietario Raccorderie Metalliche SPA di Marcaria (MN). Sono di Ospitaletto.

Mauro Severi, Architetto, Presidente AICA Associazione Italiana Costruttori Autoattrezzature, past President Unindustria di Reggio Emilia. Infrastrutture della nostra montagna tra passato e necessità contemporanee.

Considerato il periodo, la presentazione sarà effettuata con ogni cautela e secondo le regole vigenti.