Modena, il Consorzio Il Mercato sull’aggressione di ieri ad un ambulante

“Quanto accaduto lunedì scorso durante lo svolgimento del Mercato tradizionale del lunedì è sicuramente un episodio grave e da condannare severamente. Occorre però immediatamente aggiungere che si tratta di un fatto assolutamente unico, tanto che mai un evento analogo si era verificato prima d’ora all’interno dell’anello che ospita il mercato”.

Sono le parole di Guido Sirri presidente del Consorzio Il Mercato di Modena che interviene per sottolineare in modo incisivo e determinato quanto in questi ultimi anni proprio il Consorzio del Mercato in stretta collaborazione con l’Amministrazione pubblica ha fatto per rendere quel luogo amato da tutti i modenesi sicuro e piacevole da frequentare.

“Nel tempo – sottolinea Sirri – si è affinata la collaborazione con la pubblica amministrazione e in particolare con la polizia municipale. Questo ha permesso di creare una filiera molta corta che ci permette, attraverso percorsi istituzionali e ben oliati, di segnalare praticamente in tempo reale – esattamente come è accaduto anche lunedì – il verificarsi di episodi anomali.

Che non si tratti solo di dichiarazioni o di difese d’ufficio lo dimostrano i numeri e i risultati ottenuti sino ad oggi. Da un lato i furti che effettivamente in passato si erano verificati sono praticamente spariti grazie proprio ai suggerimenti e agli interventi puntuali e continuativi da parte della polizia locale; dall’altro la severa attenzione per eliminare merce non in regola con le normative e i banchi con merce usata sono tutti fatti che hanno migliorato la vivibilità del mercato e quindi ridotto drasticamente il rischio di episodi e di comportamenti illegali.

Concludo esprimendo la mia solidarietà al collega vittima dell’episodio verificatosi lunedì scorso. Con la stessa determinazione però aggiungo che quanto descritto non corrisponde neanche lontanamente alla quotidiana realtà che si vive all’interno dell’anello del tradizionale mercato del lunedì. Non aggiungo altro perché credo che in questo momento obiettivo di tutti e non solo del Consorzio Il Mercato debba essere quello di rendere ancora più gradevole la visita al mercato.

Infine, invito nuovamente i tanti clienti a venirci a trovare confermando la fiducia nei nostri confronti. Credo che la loro presenza che, fortunatamente non è mai venuta a mancare, sia il modo migliore per dimostrare cosa significa fare acquisti al mercato in un contesto che rimane complessivamente molto sicuro”.