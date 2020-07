Per lavori programmati chiusure notturne sulla Tangenziale di Bologna e sulla A13

Sulla Tangenziale di Bologna, per programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di mercoledì 29 alle 6:00 di giovedì 30 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra le uscite n°2 “Borgo Panigale” e n°4 bis “Aeroporto Marconi”, in direzione San Lazzaro di Savena. Di conseguenza saranno chiusi anche lo svincolo che dalla carreggiata sud del Ramo Verde (Raccordo Tangenziale-stazione autostradale Borgo Panigale) immette nella carreggiata sud della Tangenziale di Bologna e l’entrata n°4 “Via del Triumvirato” in direzione San Lazzaro di Savena. In alternativa, per i veicoli diretti verso San Lazzaro di Savena, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria ed entrare allo svincolo n°4 bis “Aeroporto Marconi”.

Sempre dalle 22:00 di mercoledì 29 alle 6:00 di giovedì 30 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra le uscite n°2 “Borgo Panigale” e n°4 bis “Aeroporto Marconi”, in direzione San Lazzaro di Savena. Di conseguenza saranno chiusi anche lo svincolo che dalla carreggiata sud del Ramo Verde (Raccordo Tangenziale-stazione autostradale Borgo Panigale) immette nella carreggiata sud della Tangenziale di Bologna e l’entrata n°4 “Via del Triumvirato” in direzione San Lazzaro di Savena. In alternativa, per i veicoli diretti verso San Lazzaro di Savena, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria ed entrare allo svincolo n°4 bis “Aeroporto Marconi”.

Dalle 22:00 di giovedì 30 alle 6:00 di venerdì 31 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra le uscite n°4 “Via del Triumvirato” e n°5 bis “Lame”, in direzione San Lazzaro di Savena. Di conseguenza, saranno chiuse le entrate n°4 “Via del Triumvirato” e n°4 bis “Aeroporto Marconi”, in direzione San Lazzaro di Savena.

In alternativa, per i veicoli diretti verso San Lazzaro di Savena, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria ed entrare allo svincolo n°5 “Lame”.

Dalle 22:00 di venerdì 31 luglio alle 6:00 di sabato 1 agosto, sarà invece chiuso lo svincolo n°1 per chi proviene da Vignola ed è diretto verso Casalecchio.

In alternativa si consiglia di utilizzare la viabilità ordinaria.

***

Sulla A13 Bologna-Padova, per programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, nelle due notti consecutive di mercoledì 29 e giovedì 30 luglio, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Ferrara nord, in uscita per i veicoli provenienti da Bologna e in entrata in direzione Padova. In alternativa, per i veicoli provenienti da Bologna, si consiglia di utilizzare la stazione di Ferrara sud, mentre, per il traffico diretto a Padova, si consiglia di entrare alla stazione di Occhiobello.

Durante le stesse notti, ma con orario 21:00-6:00 verrà chiusa anche l’area di servizio “PO est”, situata nel tratto compreso tra Ferrara nord e Occhiobello, in direzione Padova.

***

Sempre sulla A13 Bologna-Padova, per lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, è stato aggiornato il programma della chiusura notturna della stazione di Ferrara sud n uscita per chi proviene da Bologna e in entrata verso Padova.

Pertanto, la suddetta stazione sarà chiusa dalle 20:00 di martedì 28 alle 6:00 di mercoledì 29 luglio.

In alternativa si consiglia di utilizzare le stazioni di Altedo e di Ferrara nord.