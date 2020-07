Perdita di GPL da un distributore sulla Porrettana a Casalecchio

Ieri intorno alle 17:00 i vigili del fuoco sono intervenuti con diverse squadre e con il NBCR (nucleare batteriologico chimico e radiologico) per una perdita di gas GPL da una valvola di una cisterna/deposito in una stazione di carburanti sulla Porrettana a Casalecchio. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza e bonificato la zona dal gas che fuoriusciva in forma liquida; hanno quindi assistito i tecnici della manutenzione dell’impianto che hanno chiuso la perdita impedendo che il gas continuasse a fuoriuscire all’esterno. Si è reso necessario interdire l’accesso al distributore, ad un ristorante vicino. Evacuati, in via precauzionale, due condomini vicini. L’intervento si è chiuso solo dopo le 21.