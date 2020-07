Castelfranco Emilia: albero si abbatte su auto in sosta

Ieri sera intorno alle 22 un albero si è abbattuto su due auto in sosta in via Monte Rosa a Castelfranco Emilia. Danni sono stati segnalati solo alle auto, nessun ferito.

E’ stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per rimuovere l’albero e liberare il passaggio stradale.