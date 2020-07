Nuoto, Gambigliani Zoccoli vola in Sardegna

Cagliari – Nella prima manifestazione post-lockdown di un’estate povera di gare openwater del circuito FIN, domenica si è svolto il Trofeo Sant’Elia e i successi di ogni distanza sono andati ai padroni di casa.

Nel miglio sprint si è imposto l’esuberante tecnico dell’Atlantide Elmas Corrado Sorrentino, mentre nella 3 km di mezzofondo il successo è andato a Matteo Ortu (Esperia) con Raffaele Gambigliani Zoccoli, unico rappresentante della Sea Sub Modena, in 7^ posizione. Per il modenese è arrivato il successo nella categoria M45.

Le normative anti COVID hanno imposto partenze di gruppi da 20 atleti, eliminando da protocollo punzonatura, premiazioni e buffet finale. Ciò nonostante la manifestazione ha avuto successo e gli atleti hanno potuto rimettersi in gioco.