Reggio si candida ad entrare in Enasarco

Reggio si candida ad entrare nell’Assemblea dei delegati di Enasarco, l’Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio. Elena Motti – Consigliere di FNAARC Reggio Emilia, la federazione degli agenti e rappresentanti di commercio di Confcommercio-Imprese per l’Italia – si è infatti candidata alle elezioni per il rinnovo dell’organo che si svolgeranno da giovedì 24 settembre a mercoledì 7 ottobre 2020, dalle 9 alle 18 dal lunedì al venerdì e dalle ore 9 alle 20 nei giorni di sabato e di domenica.

Elena Motti è laureata in lingua e letteratura cinese, lavora dal ‘96 nel settore ceramico e arredamento per l’Estremo Oriente e per quattro anni ha vissuto ad Hong Kong. Segue architetti, studi di progettazione e distribuzione. E’ candidata nella lista nazionale “Enasarco del futuro” presentata da FNAARC-Confcommercio, Confindustria, Confcooperative e CNA.

«L’emergenza sanitaria e la conseguente impossibilità di un normale svolgimento della competizione elettorale -spiega Elena Motti- avevano portato alla sospensione delle votazioni inizialmente fissate dal 17 al 30 aprile scorso. Ora, per il nostro ente previdenziale, si apre una fase particolarmente importante. La campagna elettorale prenderà avvio il primo agosto 2020. Al termine della campagna elettorale verrà aperto il periodo di voto digitale. Ai delegati che verranno eletti spetterà un compito importante, quanto difficile: tutelare e al tempo stesso rendere protagonisti agenti di commercio e consulenti finanziari in una fase dell’economia nazionale di estrema delicatezza».

«Oggi il confronto democratico può finalmente ripartire e FNAARC Reggio Emilia è un sindacato attivo e autorevole a livello nazionale», sottolinea Stefano Peterlini, presidente di FNAARC Reggio Emilia. «Proprio per questo abbiamo la possibilità di portare la nostra voce e la nostra autorevolezza all’interno di Enasarco, con l’intenzione di sollecitare e contribuire a un cambio di approccio e di mentalità oggi necessari nella gestione dell’ente. Ora il nostro impegno è quello di far conoscere le proposte del nostro programma che mirano a mettere i diritti e gli interessi degli agenti di commercio e dei consulenti finanziari al centro dell’azione di una Enasarco più moderna, più efficiente e finalmente in grado di stare al passo con le sfide del nostro tempo».