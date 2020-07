Sabato 1 agosto partono i saldi estivi anche a Bologna e provincia

Partono sabato 1 agosto i saldi estivi nelle oltre 1.850 attività del settore abbigliamento e

calzature di Bologna e Provincia, con tante opportunità per i consumatori che troveranno

nei negozi un vasto assortimento in taglie e colori a prezzi ulteriormente scontati dopo il

periodo delle vendite promozionali.

Sarà una occasione anche per i negozianti che confidano nei saldi per immettere nelle

attività la liquidità necessaria a superare un periodo di grande difficoltà causa la crisi da

Coronavirus che ha generato un calo di consumi anche nel settore moda.

Ci sono timidi segnali di attenzione dei consumatori bolognesi verso i primi saldi della

ripartenza – afferma Loreno Rossi Direttore di Confesercenti Bologna – speriamo possano

aiutare a superare la mancata presenza di turisti soprattutto nel centro storico della città.

Alla fine di questa stagione estiva occorrerà che vari livelli nazionale, regionale e locale –

conclude Loreno Rossi – si affrontino concretamente le problematiche del settore

abbigliamento con sgravi fiscali, aiuti economici e calo di costi e adempimenti a cui sono

sottoposte le imprese.

Senza interventi urgenti è a rischio la presenza di tante attività che danno un servizio al

territorio e garantiscono la vivibilità e sicurezza dei tanti comuni del territorio bolognese.