Ad Albinea il ciclo di conferenze “Conoscere il fungo” del Gruppo Micologico Reggiano

La Pro Loco di Albinea, col patrocinio del Comune, dopo alcuni mesi di inattività dovuta al Covid19 ha deciso di accogliere la richiesta del Gruppo Micologico Naturalistico “R. Franchi” di Reggio Emilia, di programmare alcune serate di studio e conoscenza dei funghi del nostro territorio. Le lezioni si svolgeranno tutti lunedì sera di agosto e settembre alle ore 21.00 presso il Parco dei Frassini, incantevole giardino di Albinea, luogo adatto per passare alcune ore al fresco della collina. Tutte le lezioni si baseranno sulla proiezione di diapositive e videoproiezioni tenute da esperti soci del Gruppo. La prima serata sarà lunedì 3 agosto con l’introduzione del “grande mondo dei funghi” tenuta dal relatore Mauro Comuzzi.

Seguiranno nei lunedì successivi altri relatori come Ulderico Bonazzi, presidente del Gruppo, Elia Giacomo Canovi e Roberto Nadalutti che si alterneranno sulla conoscenza e incertezze di alcune specie del vasto mondo micologico. Le lezioni si terranno, come detto, nel Parco dei Frassini (dietro alla Biblioteca) e nel caso di pioggia in sala Civica di Albinea con ingresso gratuito alle ore 21.00. Per informazioni Bonazzi tel. 0522/858177.