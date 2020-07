Vetusta, il food truck modenese presente nella guida del Gambero Rosso 2021

Di nuovo la presenza anche nell’edizione 2021, come nell’edizione 2019, nella guida street food del Gambero Rosso come primo food truck in Emilia Romagna per la Vetusta. L’iniziativa del Gambero Rosso è la mappa nazionale del cibo di strada all’italiana con più di 600 insegne segnalate.

La Vetusta è un vecchio furgone dei gelati inglese restaurato per lo street food in chiave vintage. Su strada da quattro anni ha ricevuto molti riconoscimenti e partecipato a programmi come Street Food Battle su Italia 1 e Chopped su Food Network.

La Vetusta è il meglio della gastronomia emiliana in formato itinerante: panini, salumi locali, i tortellini da passeggio e saporitissimi hamburger il tutto in dialetto emiliano.

“La nostra attività si svolge in parte sulla strada come il vero e proprio street food e in parte ci siamo specializzati in eventi privati e aziendali in stile street food vintage” dice Daniele Bordone de La Vetusta – “ci occupiamo di eventi privati e aziendali, seguendo i nostri clienti dalla progettazione alla realizzazione”.

La Vetusta è uno dei migliori 15 food truck d’Italia selezionati dallo Chef Simone Rugiati per la trasmissione Street Food Battle su Italia 1.

