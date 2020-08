Incendio all’inceneritore Hera in via del Frullo a Granarolo

Sono stati impegnati quasi tre ore i Vigili del Fuoco intervenuti oggi poco dopo le 1430 in via del Frullo a Granarolo per un incendio a un impianto di smaltimento rifiuti di Hera.

A bruciare parte del materiale di scarto posto nel deposito vicino all’impianto. Sul posto sono intervenute diverse squadre con autobotti (una da 25000 litri) e altri mezzi d’appoggio che hanno isolato e messo sotto controllo il rogo. Allertata l’ARPAE per i controlli del caso.