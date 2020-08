Festa del Racconto: domani e venerdì a Carpi due spettacoli dell’Atelier Elisabetta Garilli

“I giardini segreti” e “Caterina cammina cammina” sono i due spettacoli in programma questa settimana a Carpi, proposti nell’ambito della Festa del Racconto. E’ necessaria la prenotazione

Giovedì 6 agosto

Un viaggio attraverso le riflessioni di grandi esseri umani che hanno ritenuto indispensabile la relazione con la natura. “I giardini segreti” proposti dall’Atelier Elisabetta Garilli si trovano nei luoghi più disparati, ma sono tutti ricchi del loro carico fondamentale di saggezza riguardo alla capacità di convivenza e sopravvivenza (Voce recitante Alessia Canducci, immagini in tempo reale Serena Abagnato, danza Giulia Carli pianoforte Elisabetta Garilli basso elettrico Gianluca Gozzi). Lo spettacolo è in programma alle 21.30 nel Cortile d’Onore di Palazzo dei Pio.

Venerdì 7 agosto

“Non mi hai fatto male, faccia di maiale! Non me ne importa niente, faccia di serpente”… Così inizia la fiaba incantata raccontata dagli artisti dell’Atelier Elisabetta Garilli nello spettacolo “Caterina cammina cammina”, per bambini dai 4 anni: con una brutta, feroce litigata. Si comincia per scherzo, come da uno sbadiglio e un nodo piccolo diventa un groviglio. “C’era la luna, una luna arrabbiata. Inizio a raccontare, ora che è tramontata…”: Caterina si avventura in un mondo fantastico alla ricerca del suo principe. Una lunga passeggiata in un mondo magico fatto di rime, giochi, incontri con personaggi stravaganti…

Lo spettacolo si terrà alle 21.30 nel Cortile d’Onore di Palazzo dei Pio.

Infoline e prenotazioni: per accedere agli eventi è necessario prenotarsi sul sito www.festadelracconto.it