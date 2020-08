Finisce fuori strada con l’auto nel greto del fiume Idice, soccorso

Intorno alle 7 di questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti in località Monterenzio, in via Idice (SP7), per un incidente stradale. Una vettura ha sbandato ed è finita fuori strada, nel greto del fiume Idice, dopo aver fatto un volo di circa sette metri. Alla guida un uomo.

I vigili del fuoco, in collaborazione con il 118, hanno estratto dalle lamiere il conducente ferito e lo hanno recuperato con una manovra specialistica SAF fino al livello della strada. E’ stato poi trasportato all’ospedale Maggiore a Bologna. I vigili del fuoco hanno anche messo in sicurezza l’autovettura alimentata a GPL. Sul posto oltre al 115 e il 118 i carabinieri e la polizia locale.