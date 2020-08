“Andrea Barbi al Fiorano Park” il 12 agosto

Prosegue la rassegna “Fiorano Park”, i mercoledì sotto le stelle al Parco XXV Aprile. Mercoledì 12 agosto, dalle ore 21, sarà la volta dello spettacolo di “Andrea Barbi Duo”: il più popolare volto di TRC presenta una serata di musica e parole, portando in versione live la conosciuta trasmissione “Mo Pensa Te!”. Lo show è a ingresso libero e gratuito, come lo saranno i successivi appuntamenti. L’intera rassegna è organizzata dal Comitato “Fiorano in Festa”, in collaborazione col Comune di Fiorano Modenese, Gi.Pi Eventi e Bar H.

“Fiorano Park” proseguirà fino al 9 settembre con eventi di musica, cabaret e danza, offrendo la possibilità di trascorrere serate di relax e divertimento all’aperto nella bella cornice di uno dei parchi cittadini.