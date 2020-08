Castelfranco Emilia: il Sindaco su denuncia a seguito sinistro di ciclista caduto

In data 25.06.2020 in via Commenda all’altezza del civico 107 a Castelfranco Emilia un ciclista ha riportato una frattura a seguito di una caduta che sarebbe stata causata, a suo dire, dall’ammalorato stato del manto stradale. I fatti sono stati successivamente denunciati in data 6/07/2020. Ieri, per tramite dell’Arma dei Carabinieri, è stato consegnato al Sindaco di Castelfranco Emilia Giovanni Gargano il verbale di identificazione, di nomina del difensore ed elezione del domicilio in quanto persona sottoposta ad indagini ai sensi dell’Art. 590 c.p. “Lesioni Personali Colpose Gravi” per i fatti avvenuti.

«Sono amareggiato per l’accaduto e auguro una pronta guarigione alla persona coinvolta.

Per piena trasparenza del mio operato come Primo Cittadino di questa Città e per onorare quel rapporto fiduciale instaurato con la mia Comunità, desidero comunicare di essere stato individuato, a seguito della querela presentata dalla persona ferita, quale persona indagata nell’eventuale procedimento penale contestuale a quello civile per il risarcimento del danno che sta avendo regolare corso. Ho dato mandato al mio Legale di fiducia di verificare il mio coinvolgimento personale e la mia posizione in qualità di Sindaco. Ho piena e convinta fiducia nella Magistratura e nel lavoro delle Forze dell’ordine. Sono sereno e certo della mia estraneità a questa situazione».

Queste le dichiarazioni ufficiali del Sindaco di Castelfranco Emilia Giovanni Gargano.