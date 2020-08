Fuga di gas ieri sera in via Anderlini a Modena

Intervento dei Vigili del Fuoco ieri sera verso le 21.30 per odore di gas in via Anderlini a Modena. Insieme a tecnici HERA si individuava una fuga gas in una condotta interrata sotto la strada.

Intervento Vigili del Fuoco terminato verso le 2 della notte dopo che i tecnici di HERA hanno effettuato uno scavo e raggiunto la condotta.