I Carabinieri di Imola arrestano tre persone socialmente pericolose

I Carabinieri della Compagnia di Imola hanno eseguito tre arresti nei confronti di persone italiane socialmente pericolose, un quarantacinquenne, un trentottenne e un diciannovenne.

Il primo è finito in manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, durante un’attività antidroga dei Carabinieri della Stazione di Castel San Pietro Terme (BO). Dopo aver scoperto che il soggetto era un potenziale spacciatore della zona, i militari sono andati a casa sua per perquisirgli l’appartamento e durante le operazioni di ricerca hanno trovato quasi mezzo kg di droga (hashish, marijuana e cocaina) e del materiale attinente alla pesatura e al confezionamento della sostanza stupefacente. In sede di giudizio direttissimo, l’arresto è stato convalidato e in attesa dell’udienza, posticipata per la richiesta dei termini a difesa, il quarantacinquenne è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Il secondo, invece, è stato arrestato questa notte per concorso in tentato furto aggravato, per aver sradicato la pulsantiera della saracinesca di un bar di via Goffredo Zaccherini, a Imola (BO), allo scopo di entrare nel locale e commettere un furto, con la complicità di un altro soggetto che è riuscito a dileguarsi. E’ successo poco dopo le ore 01:00, quando la Centrale del Numero Unico di Emergenza 112, ha ricevuto la telefonata di un cittadino che, non riuscendo a dormire, aveva sentito dei rumori sospetti provenire dal bar. All’arrivo dei Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Imola (BO), coadiuvati da una pattuglia del Commissariato locale di P.S., il trentottenne è stato trovato dietro a una siepe situata nelle vicinanze, dove si era nascosto per sfuggire all’arresto. Durante il sopralluogo, i Carabinieri hanno recuperato un’automobile, una Volkswagen Caddy, rubata una decina di giorni fa a Castel San Pietro Terme (BO), che i due criminali avevano utilizzato per raggiungere il bar, sradicare la pulsantiera e tentare lo sradicamento anche della saracinesca con una corda attaccata al gancio posteriore del veicolo, non riuscendoci, grazie all’arrivo tempestivo dei Carabinieri. In sede di giudizio direttissimo, l’arresto è stato convalidato e in attesa dell’udienza, posticipata per la richiesta dei termini a difesa, il trentottenne è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Il diciannovenne, infine, è finito in manette su disposizione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna che ha ritenuto opportuno sostituirgli la misura cautelare degli arresti domiciliari con la permanenza in un istituto di custodia, considerate le sue recenti evasioni (v. comunicati stampa trasmessi il 25/05/2020 e 31/07/2020) e la tendenza a delinquere. Poco prima di ricevere i Carabinieri della Stazione di Imola (BO) che erano andati a casa sua per notificargli il nuovo provvedimento, il giovane, infatti, era riuscito a combinarne un’altra, rapinando di 45 euro un minorenne che era transitato casualmente davanti al portone di casa sua. Il diciannovenne è stato denunciato per rapina e tradotto in carcere a disposizione dell’Autorità giudiziaria.