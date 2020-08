Memoriale vittime del Covid: un pensiero che accoglie la nostra idea di comunità. Nostrini (Italia del Futuro) risponde alla Lega

La comunità è un luogo meraviglioso fatto di gesti e pensieri rivolti al prossimo.

Nelle scorse settimane io insieme al mio gruppo, al Sindaco, al Presidente del Consiglio e a tutta la maggioranza abbiamo condiviso l’opportunità di portare in consiglio una proposta per dedicare (quando le condizioni lo renderanno opportuno)un luogo di memoria per i cittadini che ci hanno lasciato e per i loro famigliari oltre che per tutta la cittadinanza. Fin da subito l’impegno anche personale è stato quello di condividere la proposta con tutti i gruppi consiliari anche di minoranza per elaborare un testo condiviso partendo da quello proposto. Durante il consiglio abbiamo assistito a mio avviso ad una triste strumentalizzazione, con la Lega che ha votato contro anche lo stesso emendamento richiesto dai suoi consiglieri. Rimane il dispiacere e la delusione di vedere che troppo spesso la politica più becera supera l’idea di condivisione. Dispiace anche di non poter aver dato un segno di unità alla città, ma io e tutti noi abbiamo fatto il possibile e la comunità avrà il suo luogo di ricordo.

Davide