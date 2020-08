Viano: mitragliatore Sten e oltre 200 cartucce rinvenute nel sottotetto di casolare sequestrato dai Carabinieri

Ieri mattina intorno alle ore 12.00 i Carabinieri della tenenza di Scandiano, nel corso di un servizio di controllo del territorio intervenivano presso un casolare ricadente nel comune di Viano, recentemente acquistato da una 40enne reggiana, in quanto il marito della proprietaria, mentre effettuava lavori di pulizia dell’immobile rinveniva all’interno del sottotetto una cassetta di legno contenente un mitra a canna corta modello Uno Sten MK calibro 9 in discreto stato di conservazione, risalente al secondo conflitto, con 5 caricatori vuoti e 252 munizioni calibro 9/19 PB.

Si tratta in sintesi di un mitra a canna corta progettato nel Regno Unito nel 1940, ed utilizzato durante la seconda guerra mondiale prima, ed in vari Stati del mondo poi. Fu adoperato principalmente dalla Gran Bretagna, ma anche dai paesi del Commonwealth, e in minor parte dalla Francia e dalle varie formazioni di Resistenza in tutta Europa. In Italia i combattenti della Resistenza lo ricevevano dai lanci paracadutati dell’aviazione britannica. Fu usato nel dopoguerra da moltissimi eserciti di Paesi filobritannici e movimenti armati di guerriglia, fino ai giorni nostri. Lo Sten è stato sostituito dal mitra L2A3 Sterling nel 1953. Il mitra rinvenuto nel reggiano, non censito in banca dati, è stato quindi sottoposto a sequestro unitamente ai serbatori e alle munizioni dai carabinieri della Tenenza di Scandiano e posto a disposizione della Procura reggiana per gli eventuali successivi accertamenti tecnici e balistici.