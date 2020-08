Aggiornamento in merito alle chiusure su A1 e Tangenziale Bologna

Sulla A1 Milano-Napoli, è stato aggiornato il programma della chiusura dell’allacciamento con la A15 Parma-La Spezia.

Il tratto sarà chiuso, per chi da Bologna e da Milano è diretto verso La Spezia, dalle 20:00 di lunedì 10 alle 6:00 di martedì 11 agosto, per consentire lavori di realizzazione del raccordo autostradale della Cisa A15 e della A22 Autostrada del Brennero.

In alternativa, dopo l’uscita alla stazione di Parma, al km 110+400, si potrà proseguire sulla SS9 Via Emilia con ingresso, sulla A15 Parma-La Spezia, alla stazione autostradale di Parma ovest, di competenza SALT, Società Autostrada Ligure Toscana, per proseguire in direzione di La Spezia.

***

Sulla Tangenziale di Bologna, per lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di mercoledì 12 alle 6:00 di giovedì 13 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra l’uscita 8 bis “Viale Europa” e l’uscita 10 “Roveri”, verso San Lazzaro.

Di conseguenza, saranno chiusi gli svincoli 8 “Fiera”, in entrata verso San Lazzaro e 9 “San Donato”, in entrata verso San Lazzaro e in uscita per chi proviene da Casalecchio.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 8 bis “Viale Europa”, si potrà percorrere la viabilità ordinaria: Viale Europa, Viale Tito Carnacini, Viale Giuseppe Fanin, Rotonda Giuseppe Antonio Torri, Via Santa Caterina di Quarto, SP86 Lungosavena, Rotonda Sabina Santilli, Via dell’Industria e Via del Terrapieno.