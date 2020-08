Frasi diffamatorie nei confronti dei carabinieri, una denuncia a Bologna

Oggi i militari della stazione Bologna San Ruffillo, a conclusione di accertamenti, hanno deferito in stato di libertà per diffamazione a mezzo stampa S.T., 42enne bolognese. In più occasioni l’uomo avrebbe pubblicato sul proprio profilo Facebook frasi diffamatorie nei confronti dei militari del 5° reggimento Carabinieri Emilia Romagna. L’indagine è scaturita a seguito di una telefonata, giunta al comando di quel reparto, in cui la segnalata ha proferito frasi ingiuriose nei confronti dell’interlocutore ed, in genere, di tutti i militari che prestano servizio in quella caserma.