Modena: colpo nella notte al distributore di benzina presso il Grandemilia

Ignoti, durante la notte, probabilmente utilizzando un’autovettura come ariete, con lo scopo di rubarne il denaro contenuto, hanno tentato di sradicare le colonnine dei self service del distributore di carburante a marchio Coop presso il Grandemilia, in via Emilia Ovest a Modena. I malviventi, che non si sono accontentati compiendo un vero raid vandalico nell’area di pertinenza della stazione di servizio, hanno seriamente danneggiate anche le pompe di benzina.

Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’impianto, la polizia scientifica che sta conducendo i rilievi. Non è chiaro se i malfattori abbiano eluso il sistema di sorveglianza del distributore o, semplicemente, se ne siano disinteressati.