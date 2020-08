Finisce in un canale con l’auto, 32enne ferito a Boretto

Oggi intorno alle 16:00 a Boretto, un uomo di 32enne residente in paese, mentre percorreva la Cispadana alla guida di una Citroen Xara, per cause al vaglio dei carabinieri di Gualtieri intervenuti per i rilievi, perdeva il controllo del veicolo finendo contro un palo della segnaletica stradale e terminando poi la corsa in un canale. Subito soccorso l’uomo è stato trasportato al Santa Maria di Reggio Emilia; non versa in pericolo di vita.