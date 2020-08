Sequestro di un autoarticolato anche da parte della Polizia locale di Sassuolo

Questa mattina anche la Polizia Locale di Sassuolo ha provveduto al sequestro di un autoarticolato in via Campolongo. Il conducente del mezzo carico di materiale ceramico, M.B., 53enne residente a Sassuolo, era stato di recente sanzionato sempre dalla Polizia locale in quanto sorpreso alla guida con patente sospesa e, di conseguenza, era stato privato definitivamente della patente di guida a seguito di provvedimento di revoca emesso dalla Prefettura di Modena.

Trattandosi di violazione reiterata in un arco di tempo breve (due anni per il Codice della Strada) il contravventore è incorso nella più grave violazione, punita dalla legge penale. L’autoarticolato è stato sottoposto a sequestro finalizzato alla confisca, il trasgressore affronterà un procedimento penale.