Bologna, riqualificazione del Quadrilatero Scalo-Malvasia: consegnato e approvato il progetto definitivo della rigenerazione del parco

Dopo il periodo di stop causato dell’emergenza sanitaria Covid-19, con la presentazione del progetto definitivo, è ripartito il percorso di comunicazione e co-progettazione degli interventi di rigenerazione del Quadrilatero Scalo-Malvasia – il comparto Acer tra le vie Malvasia, Pier de’ Crescenzi, Casarini e dello Scalo -, promosso dal Comune di Bologna in stretta collaborazione con Acer, il Quartiere Porto-Saragozza e Fondazione per l’Innovazione Urbana.

Il progetto definitivo a cura dei progettisti è stato consegnato e approvato a metà luglio 2020 ed è ora in corso la fase di progettazione esecutiva che si concluderà per la fine di agosto.

Il progetto, in continuità con le proposte emerse nei percorsi dei Laboratori di Quartiere attivati nella zona nel triennio 2017-2019, nasce da un percorso di coinvolgimento che ha visto nel corso del 2019 la realizzazione di cinque incontri, durante i quali si è lavorato a stretto contatto con i residenti e con le realtà presenti nella zona per raccogliere idee e suggestioni, ma anche per coinvolgere attivamente i residenti nella co-progettazione e nella definizione di bisogni e priorità. Il ciclo di incontri si era concluso a fine settembre con un evento di rendicontazione e animazione dell’area – la “Festa delle popolarissime” – per un ultimo momento di raccolta di proposte e suggestioni.

In questo contesto, la Fondazione per l’Innovazione Urbana è ripartita con le attività di comunicazione e informazione, in sinergia con i partner del progetto, per mantenere uno scambio costante con gli uffici del Quartiere, per raccontare le evoluzioni del progetto ai residenti e alle realtà coinvolte sul territorio, le sue caratteristiche e le trasformazioni che apporterà. Lo scorso 22 luglio si è svolto quindi un primo incontro di presentazione del progetto definitivo alla presenza dei progettisti incaricati che, attraverso l’ausilio delle tavole di progetto esposte negli spazi del giardino Lorusso, hanno illustrato le caratteristiche degli interventi, segnalando come le suggestioni e le richieste degli abitanti del comparto siano state accolte nel progetto definitivo in un lavoro di confronto e dialogo sul futuro del comparto.

Qui le tavole di progetto presentate durante l’incontro.

Un altro evento si svolgerà dopo la presentazione del progetto esecutivo e il percorso di coinvolgimento continuerà durante le fasi di cantiere.

Il progetto è co-finanziato da Regione Emilia-Romagna e Comune di Bologna.

(nelle immagini l’incontro di presentazione del 22 luglio scorso)