Previsioni meteo Emilia Romagna, venerdì 14 agosto

Al mattino inizialmente sereno o poco nuvoloso, ma con tendenza ad aumento della nuvolosità a partire dai settori più occidentali con possibili rovesci sparsi, localmente anche a carattere temporalesco, in rapido trasferimento da ovest verso est. Temperature: minime pressoché stazionarie, comprese tra 23° e 25°, con valori inferiori in aperta campagna. Massime stazionarie o in lieve temporaneo aumento sulle pianure orientali e la Romagna, con valori compresi tra 32° e 35°. Venti: deboli con temporanei rinforzi specie in prossimità dei fenomeni; da sud-ovest sui rilievi, tra ovest e nord-ovest sulle pianure interne e a regime di brezza lungo le coste. Mare: poco mosso.

(Arpae)