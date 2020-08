‘Note di notte’ recupera: martedì 18 agosto con il ‘Trio Galactus’ al castello di Spezzano

Martedì 18 agosto, alle 21, presso la corte del Castello di Spezzano, ‘Note di Notte’, la rassegna musicale organizzata dal Comune di Fiorano Modenese con Tir Danza, recupera l’esibizione del Trio Galactus, rinviata il 4 agosto per maltempo. Un’ultima occasione per sedersi nel fresco della corte, gustarsi una bibita del punto di ristoro e ascoltare musica di qualità jazz rock. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria a info@archeosistemi.it.

Il Trio Galactus viaggia nel mondo dei suoni, cerca quelli che più gli piacciono. Inghiotte i suono, li assembla conferendo una identità coerente con la propria visione del far musica. Quella del Trio galactus è una musica inedita, a volte turbolenta, a volte riflessiva sempre alla ricerca di un equilibrio tra attività compositiva e prassi dell’improvvisazione, tra spirito di ricerca e piacere dell’ascolto. Un laboratorio di alchimie timbriche per le sonorità sprigionate dal trombone, dai sassofoni, dal flauto e della chitarra elettrica. Dopo avere esplorato vari pianeti musicali tra jazz e rock, il progetto approda a un repertorio di brani originali principalmente ispirati alle figure di supereroi a fumetti come Iron Man, Capitan America, la Vedova Nera, Spider-Woman, gli X-Men. Traendo spunto dalle loro avventure ma ancor più dalla loro complessità psicologica e dalle loro contraddizioni di esseri umani e supereroi.