Giro ciclistico dell’Emilia: tutte le deviazioni dei bus in programma a Bologna e a Casalecchio di Reno sul sito Tper

Per consentire lo svolgimento del 103° Giro Ciclistico dell’Emilia, dalle ore 10.15 alle ore 17.15 circa di martedì 18 agosto potranno essere apportate modifiche al regolare svolgimento del servizio di trasporto pubblico nell’ambito provinciale (con interessamento delle direttrici Provinciale Lavino, Porrettana, Val di Setta, Nazionale Toscana e relativi attraversamenti) e urbano di Bologna (piazza Costituzione, via Toscana, via Murri, viali Gozzadini, Panzacchi, Aldini, vie Saragozza e Casaglia).

Inoltre, per il contemporaneo svolgimento della 7a edizione del Giro dell’Emilia Internazionale Donne Elite, nel primo pomeriggio di martedì sono in programma deviazioni dei bus, sempre in ambito provinciale e urbano di Bologna (dove saranno interessate da chiusure via Marco Emilio Lepido, viale Togliatti, viale Gandhi, via Tolmino, viale Vicini, viale Pepoli, vie Saragozza e Casaglia).

Il Giro ciclistico dell’Emilia partirà da Casalecchio di Reno, dove il transito veicolare sarà vietato dalle ore 7 alle ore 12.30 di martedì 18 agosto sulle vie Porrettana e Bazzanese, in due diverse fasi.

In allegato, il dettaglio di tutte le deviazioni di percorso previste per i bus a Bologna e a Casalecchio di Reno, riportate anche alla pagina web del sito Tper www.tper.it/giroemilia2020.