Soccorso a Montecreto anziano caduto e ferito durante passeggiata su sentiero CAI

Un uomo di 72 anni, residente a Modena e villeggiatura nell’Appennino modenese, che nel pomeriggio di oggi è andato a fare una passeggiata nei dintorni di Montecreto lungo il sentiero CAI 459, arrivato in un punto del sentiero, disorientato, ha imboccato una variate, iniziando a scendere verso valle. La pendenza del terreno era molto accentuata e l’uomo è caduto a terra battendo violentemente la testa contro un albero, procurandosi una profonda ferita alla fronte.

Fortunatamente, rimasto cosciente, è riuscito ad allertare il 118 che ha inviato sul posto la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico stazione Monte Cimone, oltre all’ambulanza. Erano circa le 16,30 quando la squadra in pronta partenza con a bordo anche un infermiere si è diretta verso la zona indicata; il paziente è stato raggiunto in pochi minuti. L’infermiere, dopo averlo valutato, medicata la ferita, vista la dinamica ha richiesto l’intervento dell’elicottero del 118 di Pavullo nel Frignano, dotato di verricello con a bordo un tecnico di elisoccorso del CNSAS. All’arrivo del 118, dopo rivalutazione da parte del medico il paziente è stato caricato sull’elicottero con verricello, in quanto la zona non è atterrabile, e trasferito all’ospedale di Pavullo.