Incendio durante la notte in azienda agricola a San Matteo della Decima

Questa notte intorno all’una i vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di San Giovanni in Persiceto per un grosso incendio in un’azienda agricola a San Matteo della Decima. A bruciare 1500 rotoballe di fieno accatastate in un campo vicino a delle stalle e alcune voliere. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco, con diverse autobotti.

I pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza il bestiame, circoscritto e controllato le fiamme. Fortunatamente non si registrano feriti. Presenti oltre al 115 anche i carabinieri.