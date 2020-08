Scuola post Covid, il Comune di Scandiano regala 57 notebook

C’è tempo fino al 22 agosto prossimo per accedere all’assegnazione dei 57 Notebook acquistati dall’amministrazione comunale di Scandiano per gli studenti delle scuole primarie e secondarie scandianesi.

A pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico, che avverrà in presenza tra il 1° e il 14 settembre prossimi, infatti l’amministrazione comunale ha fatto un’ulteriore sforzo nella dotazione degli studenti scandianesi di strumenti informatici utili a prescindere dalla modalità di svolgimento delle lezioni.

Grazie infatti ai fondi messi a disposizione della Regione Emilia Romagna, il Comune ha deciso di mettere in campo una proposta che, come ha spiegato l’assessore alla scuola Elisa Davoli, “mira a parificare la dotazione di strumenti utili allo svolgimento dell’attività scolastica. A maggior ragione in questo periodo, segnato giocoforza da una grande incertezza, riteniamo fondamentale che tutti debbano avere a disposizione una dotazione informatica utile anche, ma non solo, per la didattica a distanza”.

I notebook acquistati nei giorni scorsi dal comune saranno assegnati prima dell’avvio dell’anno scolastico 2020/2021, a studenti delle scuole primarie, 10 dispositivi per alunni delle classi 4 e 5, e 47 a studenti delle secondarie di I e II grado.

Come previsto dalle normative i notebook saranno concessi in proprietà definitiva alle famiglie, che potranno consultare i criteri di assegnazione sul sito web del comune (https://www.comune.scandiano.re.it/2020/07/57-notebook-da-assegnare-a-studenti-delle-scuole-primarie-e-secondarie).

(immagine di repertorio)