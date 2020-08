Mercoledì notte in A1 chiuso il tratto compreso tra Parma e l’allacciamento con la A15 Parma-La Spezia

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione del ponte sul fiume Taro, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di mercoledì 19 alle 6:00 di giovedì 20 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra Parma e l’allacciamento con la A15 Parma-La Spezia, verso Milano. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Parma, si consiglia di procedere sulla SP343 e successivamente sulla SS9 Via Emilia con ingresso, sulla A15, alla stazione di Parma ovest di competenza SALT Società Autostrada Ligure Toscana, da dove si potrà proseguire in direzione della A1 Milano-Napoli