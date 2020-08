Da domani nuove regole nel “Castello dei Ragazzi”

Da domani, Giovedì 20 agosto, nel “Castello dei ragazzi” si potrà accedere – una persona alla volta – a un’area delimitata al piano terra della biblioteca “Il Falco magico” per scegliere direttamente libri, DVD e giochi, in particolare novità e consigli di lettura e di gioco: un bibliotecario sarà disponibile per consulenza e ricerca veloce di libri richiesti.

Questo perché è stato infatti aggiornato il protocollo di sicurezza anti-Covid, per il quale rimangono invece confermate le modalità riguardanti prestito e restituzione e la “quarantena” di sette giorni per tutti i materiali che vengono restituiti.

Confermato anche il servizio di prenotazione on-line di libri e materiale multimediale all’indirizzo prenotazioni.castellodeiragazzi@comune.carpi.mo.it , mentre vengono sospese – sempre da domani, giovedì 20 agosto – le prenotazioni telefoniche.

Revocato infine il limite di cinque “pezzi” prestabili: si torna ai numeri massimi previsti dalla “Carta dei servizi” per le varie tipologie di materiale.