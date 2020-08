Misure anti-Covid, interventi su 21 edifici scolastici di Modena

Sono 21 gli edifici scolastici su cui il Comune di Modena sta intervenendo con i fondi messi a disposizione dal Ministero per adeguare le strutture alle normative anti-Covid. Si tratta di scuole primarie e secondarie nei dieci comprensivi cittadini, oltre al Liceo Sigonio e al Centro Provinciale Istruzione Adulti (Cipia).

Gli edifici scolastici degli istituti comprensivi interessati sono, in particolare, le scuole primarie Lanfranco, Galilei, Martin Luther King, Rodari, Saliceto Panaro, Sant’Agnese, Begarelli, Graziosi, Don Milani, Leopardi, Marconi-Anna Frank, Gramsci, e le secondarie Cavour, Ferraris, Carducci, Sola, Lanfranco, Guidotti, Paoli.

Gli interventi in corso di realizzazione sono prevalentemente di adattamento funzionale degli spazi, finalizzati cioè a ricavare ambienti adeguati per garantire il distanziamento sociale all’interno delle strutture esistenti (attraverso l’abbattimento o la creazione di pareti interne), ad evitare assembramenti davanti agli accessi delle scuole, mediante la realizzazione di doppi o tripli accessi perimetrali, e a garantire il rispetto delle normative igienico-sanitarie, con il rifacimento di quasi 280 servizi igienici un po’ in tutti gli edifici. Tra gli interventi, in particolare, alle scuole Lanfranco sono state ‘spostate’ delle pareti interne, così come alle Cavour e Carducci; alla scuola Galilei, oltre ai bagni è stato rifatto l’impianto fognario; alle Don Milani, Guidotti e Carducci sono stati predisposti ingressi nelle recinzioni aggiuntivi a quelli già presenti.

I lavori, assegnati con gare d’appalto previo indagini di mercato, sono in corso in queste settimane in contemporanea nei 21 cantieri, grazie alla disponibilità fornita dalle aziende a garantire continuità dei lavori senza interruzioni per la pausa estiva. Le opere saranno completate prima dell’avvio dell’anno scolastico, alcune già nei prossimi giorni.

Le risorse assegnate dal Ministero a tal scopo ammontano a 670 mila euro, di cui 651 mila per interventi edilizi e 19 mila per nuovi arredi funzionali a garantire il distanziamento necessario tra gli studenti. Il Comune ha inoltre messo a disposizione dei comprensivi ulteriori 110 mila euro per effettuare i traslochi e, ulteriori 80 mila euro assegnati con il Decreto rilancio saranno impiegati nelle prossime settimane per la sistemazione delle aree cortilive delle scuole.

Il piano degli interventi è stato predisposto congiuntamente da amministrazione comunale e dirigenti scolastici e le azioni individuate sono state oggetto della Conferenza dei Servizi come stabilito dal “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”.