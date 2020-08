Denunciato per furto e uso indebito di carta di credito

I Carabinieri della Stazione di Mirandola, a conclusione di una impegnativa attività d’indagine, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Modena, un 38 enne, residente fuori provincia e con precedenti di polizia, per furto in abitazione e utilizzo indebito di carte di credito. L’uomo, agli inizi del mese di agosto si era introdotto furtivamente in due separate abitazione di Mirandola, abitate da anziani proprietari, riuscendo ad asportare un attrezzo agricolo dall’una e un borsello dall’altra, contenente documenti, soldi ed una carta di credito, con la quale ha poi effettuato prelievi di denaro in alcuni sportelli bancomat, per un importo complessivo di poco superiore ai mille euro