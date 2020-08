Gualtieri: bancarotta fraudolenta, imprenditore arrestato dai Carabinieri

Un imprenditore crotonese residente a Gualtieri, in provincia di Reggio Emilia, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Gualtieri, per bancarotta fraudolenta. L’uomo, un 49enne originario della provincia di Crotone ma residente nella bassa reggiana, nel novembre del 2019 è stato condannato dalla Corte d’Appello di Bologna per il reato di bancarotta fraudolenta commessa in epoca anteriore e prossima al luglio del 2009.

La condanna a 2 anni, 9 mesi e 10 di reclusione diventa irrevocabile lo scorso mese di giugno, ha visto l’ufficio esecuzioni penali della Procura Generale della Corte d’Appello emettere un provvedimento di cumulo pene in relazione anche ad altra condanna che l’imprenditore stava espiando con la misura alternativa della misura in prova al servizio sociale.

Il magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia, alla luce della nuova condanna, tenendo conto del nuovo cumulo che ha determinato la fine pena al 2.12.2024, non permanendo le condizioni di legge per la prosecuzione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale (essendo a pena residua complessiva da espiare superiore ai 4 anni) ha dichiarato cessata la stessa misura alternativa disponendo l’accompagnamento in carcere del condannato. Ieri i carabinieri della stazione di Gualtieri ricevuto il provvedimento restrittivo vi hanno dato esecuzione rintracciando e arrestando l’imprenditore. Al termine delle formalità di rito e dopo le procedure di foto segnalamento, lo stesso veniva condotto in carcere.