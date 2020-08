La Finanza di Bologna sequestra terreni e immobili per quasi mezzo milione euro

La Finanza di Bologna sequestra terreni e immobili per quasi mezzo milione...

I finanzieri del Comando Provinciale di Bologna hanno dato esecuzione ad un

provvedimento di sequestro emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di

Bologna, D.ssa Roberta Dioguardi, del patrimonio immobiliare della “Fondazione Cavaliere

del Lavoro Carmine Domenico Rizzo”, con sede legale in Rende (CS) e sede operativa in

Bologna.

Il provvedimento cautelare odierno fa seguito a quello eseguito nello scorso mese di

febbraio, e scaturisce dalle ulteriori indagini svolte dal Nucleo di Polizia Economico

Finanziaria di Bologna, sotto la direzione della locale Procura della Repubblica, nella

persona del Sostituto Procuratore D.ssa Manuela Cavallo, che hanno consentito, anche

attraverso la ricostruzione dei flussi finanziari, di accertare che i beni facenti capo alla

predetta Fondazione Rizzo, ma anche alle società da questa partecipate (gestite quale

strumento per reperire risorse finanziarie provenienti dalla locazione dei loro immobili che,

per statuto, avrebbero dovuto essere destinate a scopi mutualistici) siano illecitamente

distolti e convogliati verso altre persone giuridiche direttamente o indirettamente

riconducibili agli indagati.

La distrazione delle risorse finanziarie ha, di fatto, provocato un progressivo

depauperamento patrimoniale e finanziario della stessa Fondazione, determinando un

indebito vantaggio personale degli amministratori pro-tempore, nei cui confronti sono state

ipotizzate le condotte di infedeltà patrimoniale e di autoriciclaggio.

L’operazione, sviluppata dalla Guardia di Finanza si inquadra nelle rinnovate linee

strategiche dell’azione del Corpo, volte a rafforzare l’azione di contrasto ai fenomeni illeciti

più gravi e insidiosi, nonché a incrementare ulteriormente la qualità degli interventi ispettivi, integrando le funzioni di polizia economico-finanziaria con le indagini di polizia giudiziaria e garantendo il perseguimento degli obiettivi di aggressione dei patrimoni dei soggetti dediti ad attività criminose, al fine di assicurare l’effettivo recupero delle somme frutto, oggetto o provento delle condotte illecite.