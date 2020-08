Rubano spazzolini elettrici da centro commerciale, fermati e denunciati dai carabinieri

Ieri, a Medicina i militari della tenenza hanno deferito in stato di libertà due persone. I due stranieri, intorno alle 10:00 di ieri, erano stati notati dai militari uscire dal centro commerciale “Medicì” e, a seguito di controllo e successiva perquisizione personale e veicolare svolta sulla loro autovettura, venivano trovati in possesso di 17 confezioni di spazzolini elettrici del valore di 190,00 euro, che erano stati asportati poco prima dal negozio “Coop Reno”, sito all’interno del centro commerciale. Veniva altresi’ accertato che l’autista del veicolo risultava privo della patente di guida, in quanto revocatagli dalle autorita’ rumene, per cui si provvedeva a sottoporre a fermo amministrativo il veicolo.