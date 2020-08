Rubano zaini da una vettura, denunciati

I Carabinieri di Carpi, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Modena un 40enne ed un 26enne, residenti nel reggiano, per furto aggravato su autovettura. I due, a seguito di un controllo, venivano trovati in possesso di ben quattro zaini contenenti oggetti personali, tutti risultati essere stati rubati poco prima dall’interno di una autovettura parcheggiata nelle adiacenze di un terreno agricolo in località Migliarina di Carpi, utilizzata da quattro braccianti per andare a lavorare nei campi. Quanto recuperato è stato riconsegnato ai legittimi proprietari.