Incidente mortale lungo la provinciale 96 in località Romita della frazione Civago

Un incidente stradale dalle conseguenze mortali si è verificato intorno alle 14.30 di oggi lungo la provinciale 96 in località Romita della frazione Civago del comune di Villa Minozzo, nell’appennino reggiano, in conseguenza del quale un 86enne residente a Massarosa, in provincia di Lucca, ha perso la vita per i gravi traumi riportati a seguito del tragico sinistro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Villa Minozzo e i sanitari inviati dal 118 unitamente all’Elisoccorso e ai vigili del fuoco di Castelnovo Monto.

Ferita anche la moglie di 83 anni: è stata condotta in condizioni non gravi all’Arcispedale Santa Maria Nuova- Secondo una prima ricostruzione, ancora all’esatto vaglio dei carabinieri della stazione di Villa Minozzo, che hanno proceduto ai rilievi di legge, l’autovettura Renault Kangoo condotta dal 86enne e con a bordo la moglie 22enne percorreva la SP 96 con direzione Civago quando nell’affrontare una curva, per cause ancora all’esatto vaglio dei Carabinieri, il conducente perdeva il controllo del mezzo che volava giù per un campo ribaltandosi più volte sino a terminare la corsa. Una fuoriuscita per il malcapitato 86enne che decedeva sul colpo per le gravi lesioni riportate. La salma dell’uomo è stata posta a disposizione della Procura reggiana titolare dell’inchiesta che verrà aperta per far luce sul tragico incidente rilevato dai carabinieri di Villa Minozzo.