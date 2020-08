Ruba portafoglio ad anziana, 22enne arrestata

Ieri, alle ore 11.30 circa, a Bologna, personale del nucleo radiomobile ha tratto in arresto in flagranza del reato di furto con destrezza una 22enne rom. La ragazza mentre percorreva a piedi via Repubblica, ha asportato con destrezza il portafogli dalla borsa di un’anziana di 92 anni.

Alcuni testimoni hanno immediatamente fermato una pattuglia del radiomobile in transito a pochi metri di distanza, che è riuscita a raggiungere e bloccare la nomade, per poi restituire la refurtiva alla legittima proprietaria. Espletate le formalità di rito, la ragazza è stata sottoposta agli arresti domiciliari su disposizione del P.M. di turno, in attesa del giudizio direttissimo.