Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci chiudono rispettivamente in quinta e undicesima posizione il Gran Premio della Stiria

I piloti del Ducati Team Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci hanno chiuso il Gran Premio della Stiria, disputatosi questo pomeriggio sul circuito austriaco del Red Bull Ring, rispettivamente al quinto e undicesimo posto.

Scattato dall’ottava casella dello schieramento di partenza, Andrea era riuscito a recuperare subito alcune posizioni nei primi giri, ma era poi scivolato nuovamente all’ottavo posto poco prima che la competizione venisse sospesa a causa di un incidente. Ripartito dalla stessa posizione, Dovizioso è riuscito a scattare bene alla ripartenza, portandosi subito alle spalle del gruppo in lotta per il podio. All’ultimo giro, nel tentativo di recuperare sui piloti davanti, il pilota forlivese è però andato largo alla curva tre, lasciando aperto un varco per Mir, e ha chiuso la gara al quinto posto. Con il risultato di oggi, Dovizioso incamera comunque dei punti importanti per il campionato, che lo vede ora al secondo posto, separato di sole tre lunghezze dal leader della classifica Quartararo.

Danilo Petrucci, scattato prima undicesimo e poi dodicesimo alla ripartenza, chiude invece un fine settimana complicato in undicesima posizione. Dopo i primi cinque appuntamenti del Campionato Mondiale MotoGP 2020, il pilota ternano è attualmente quattordicesimo in classifica con 25 punti.

Per la seconda settimana consecutiva, Jack Miller ha portato la Desmosedici GP del Pramac Racing Team sul podio del Red Bull Ring, mancando questa volta la vittoria per un soffio. Secondo fino all’ultima curva, il pilota australiano ha sferrato l’attacco decisivo sul leader Pol Espargaro, ma nella manovra entrambi sono andati larghi lasciando spazio a Oliveira, che si è aggiudicato la vittoria nella gara di oggi.

Nella classifica costruttori Ducati occupa la seconda posizione ad un solo punto da Yamaha, mentre nella classifica riservata alle squadre il Ducati Team è ora terzo con 92 punti.

Andrea Dovizioso (#04 Ducati Team) – 5°

“Purtroppo oggi non è andata come speravo. Nella prima gara ho avuto dei problemi con gli pneumatici e non avevo il feeling giusto per poter guidare bene. Fortunatamente, con la ripartenza, abbiamo potuto fare una scelta di gomme diverse e questo mi ha permesso di ritrovare le sensazioni a cui ero abituato. Nonostante ciò, nella seconda gara non ero abbastanza veloce in uscita di curva e questo mi ha impedito di recuperare. Dovremo lavorare bene per migliorare questo aspetto, per poter essere più competitivi anche sulle prossime piste. Con il quinto posto di oggi ci siamo avvicinati molto alla vetta della classifica e ora non ci resta che continuare ad essere costanti e fare altri passi in avanti nei prossimi GP”.

Danilo Petrucci (#9 Ducati Team) – 11°

“Purtroppo sia nella prima che nella seconda parte della gara non sono riuscito a recuperare posizioni dopo la partenza, rimanendo attardato dietro ai miei avversari. Prima della bandiera rossa ero riuscito a trovare un buon ritmo per cercare di ricucire il distacco sul gruppo che mi precedeva, ma alla ripartenza non ho più ritrovato le stesse condizioni. Sarà importante nei prossimi GP riuscire finalmente ad ottenere un buon piazzamento in qualifica per poter fare la differenza durante i primi giri della gara”.

Il Ducati Team tornerà in pista tra tre settimane per il primo dei due appuntamenti consecutivi in Italia, in programma dal 11 al 13 settembre e dal 18 al 20 settembre al Misano World Circuit Marco Simoncelli di Misano Adriatico.