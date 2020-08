Aggredisce un addetto alla sicurezza del supermercato dopo aver rubato generi alimentari: arrestata a Bologna

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Bologna hanno arrestato una ventiseienne italiana per rapina impropria. E’ successo alle ore 14:00 di ieri, quando la donna ha aggredito un addetto alla sicurezza di un supermercato di via Guglielmo Marconi per evitare di pagare del sushi, dei biscotti e una bottiglia di liquore che aveva rubato dagli scaffali del locale. All’arrivo dei militari, la refurtiva è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari, mentre la ventiseienne, gravata da precedenti di polizia vari, è stata trattenuta in camera di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, prevista in data odierna.