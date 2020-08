Il 29 agosto festival Crossroads a Correggio con il concerto dei Floors

Ancora un sabato all’aperto per il festival Crossroads “Reloaded”, organizzato da Jazz Network e dall’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna: il 29 agosto la kermesse musicale itinerante tornerà nel Cortile del Palazzo dei Principi di Correggio (RE), dove si esibiranno i Floors, trio formato da Filippo Vignato (trombone, effetti), Francesco Diodati (chitarra, elettronica) e Francesco Ponticelli (contrabbasso, elettronica), giovani sperimentatori delle relazioni tra jazz acustico ed elettronica. Per loro un doppio spettacolo, con il primo set alle 20:30 e il secondo alle 22:30. Il concerto è realizzato in collaborazione con il Comune di Correggio nell’ambito di Correggio Jazz. Biglietti per ogni set: prezzo unico euro 10; ridotto under 25 euro 6.

Filippo Vignato, Francesco Diodati e Francesco Ponticelli sono tra le più fresche voci del panorama jazzistico nazionale: strumentisti capaci di creare atmosfere coinvolgenti ricorrendo a un linguaggio mai scontato.

La loro partnership nel trio collettivo Floors è fondata su una visione comune, quella di un sound in cui l’elettronica usata in tempo reale si sovrappone agli strumenti acustici. Con uno sguardo al minimalismo e alle poliritmie, senza tralasciare momenti più melodici, la musica si dispone su diversi piani: ed ecco spiegato il nome del gruppo. Il repertorio trae la sua peculiarità dalle composizioni originali, ma ospita anche rivisitazioni di brani di Paul Motian, Elvis Costello, Enrico Rava, Paul Bley: lo si è ascoltato per la prima volta nel 2018 e da allora il progetto ha girato in tutta Europa.

Informazioni: Jazz Network, tel. 0544 405666, fax 0544 405656, e-mail: info@jazznetwork.it, website: www.crossroads-it.org – www.erjn.it – www.jazznetwork.it Teatro Asioli, tel. 0522 637813, e-mail: info@teatroasioli.it, website: www.correggiojazz.it – www.teatroasioli.it

Indirizzi e Prevendite: Correggio (RE): Cortile Palazzo dei Principi, Corso Cavour 7; Teatro Asioli, Corso Cavour 9. Informazioni: tel. 0522 637813, e-mail info@teatroasioli.it.