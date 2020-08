Previsioni meteo Emilia Romagna, martedì 25 agosto

Al mattino sereno o poco nuvoloso sul settore centro occidentale, nuvolosità variabile con possibilità di qualche pioggia residua in esaurimento sui rilievi orientali. Nel pomeriggio generali condizioni di cielo sereno sulle pianure e qualche nube a carattere cumuliforme sui rilievi. Temperature: minime in diminuzione sui 18/19 gradi, qualche grado in più sulla fascia costiera ; massime in lieve aumento intorno a 29/30 gradi. Venti: deboli, prevalentemente dai quadranti orientali, a regime di brezza sulla costa. Mare: inizialmente mosso con moto ondoso in progressiva attenuazione.

(Arpae)