Rientri dalla Sardegna: raccomandata l’esecuzione del tampone ai bolognesi

Attenzione alta sui rientri a Bologna dalla Sardegna. Da oggi i cittadini di Bologna e della Città Metropolitana in arrivo dalla Sardegna, sono invitati a prenotare un tampone, in Aeroporto o in via Boldrini, per l’individuazione del coronavirus SARS-CoV-2, utilizzando il modulo disponibile sul sito www.ausl.bologna.it.

La raccomandazione del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL di Bologna, in accordo con la Regione Emilia-Romagna, prevede la possibilità, su base volontaria e senza alcun obbligo, di sottoporsi a un tampone naso-orofaringeo da parte di chi è residente a Bologna e provincia e proviene dalla Sardegna con qualsiasi mezzo di trasporto.