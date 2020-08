Venerdì 28 agosto, al parco Barbolini di Sassuolo: “Pastasciutta antifascista”

Per il secondo anno, ANPI-Comitato comunale di Sassuolo, con il patrocinio di CGIL-SPI Sassuolo, Arci-Modena e Circolo Alete Pagliani APS Sassuolo, organizza nel mese di agosto una Pastasciutta antifascista. L’evento si terrà nel parco Norma Barbolini in via Monchio 1 Quartiere Borgo Venezia a Sassuolo, venerdì 28 agosto 2020, nel Settantacinquesimo della Liberazione dal fascismo e per ricordare la nota pastasciutta offerta a Campegine dalla famiglia Cervi quando il 25 luglio 1943 il Duce fu sfiduciato dal Gran Consiglio del fascismo.

Per partecipare si richiede la prenotazione obbligatoria entro mercoledì 26 agosto al numero di telefono del Circolo Alete Pagliani APS 0536/807115. Si prega di preavvisare in caso di rinuncia, per poter fare subentrare altri.

Il programma prevede alle 19,30 una pastasciutta all’Amatriciana gratuita. A richiesta gnocco con salumi e formaggi in monodose, bevande e dessert, prezzi popolari.

Alle 20,30 dopo il breve ricordo dei partigiani sassolesi caduti Oliviero Cassani e Andrea Roversi, saluto di Lucio Ferrari Presidente ANPI Provinciale di Modena sul tema “Il ruolo dei Comuni per la diffusione di una cultura dell’antifascismo e della democrazia”. Alle ore 21 “Musica e Libertà” spettacolo di e con Massimo Mammi e Gigi Cervi.

Vige l’obbligo per tutti di rispettare il distanziamento sociale e di indossare le mascherine. Il personale si riserva di operare controlli sull’osservanza delle norme di sicurezza.